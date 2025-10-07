БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

15 сантиметра сняг натрупа на места в Родопите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази

Машини на терен разчистват и обработват пътните платна

сантиметра сняг натрупа места родопите
Снимка: Величка Петкова, БНТ
Слушай новината

Първи сняг в Родопите. 15 сантиметра снежна покривка натрупа по високопланинските проходи "Превала", "Рожен" и Пампорово. Те са проходими при зимни условия. Машини на терен разчистват и обработват пътните платна, но снеговалежът продължава.

В ниските части на Смолянска област валежите са от дъжд. Паднало дърво затвори временно пътната отсечка Смолян - Пампорово, малко след манастирски комплекс "Свети Панталеймон".

снимки: Величка Петкова, БНТ

Натрупаха се колони от автомобили и от двете страни на движението, докато дървото бъде отстранено.

#дъжд и сняг в страната #снежна покривка #Родопи

Последвайте ни

ТОП 24

В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
1
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
2
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
3
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
4
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
5
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
6
Внимание! Червен код за опасно време във вторник

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Регионални

Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Започва поетапното пускане на парното в Перник Започва поетапното пускане на парното в Перник
Чете се за: 00:40 мин.
Обстановката в Царево остава затруднена заради проливните дъждове Обстановката в Царево остава затруднена заради проливните дъждове
Чете се за: 01:05 мин.
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
"Спаси София" предлага 3 млн. лв. заем за общинското дружество "Софтекострой" "Спаси София" предлага 3 млн. лв. заем за общинското дружество "Софтекострой"
Чете се за: 02:47 мин.
Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Обстановката в Царево остава затруднена заради проливните дъждове Обстановката в Царево остава затруднена заради проливните дъждове
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Започва поетапното пускане на парното в Перник
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
На фона на преговори за примирие: Израел скърби за жертвите от...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ