16-годишен получи обвинение за стрелба по автобус в Перник

Повдигнаха обвинение на 16-годишно момче за стрелбата по автобус от градския транспорт в Перник. Инцидентът стана на 8 май в квартал "Изток", съобщиха от Районната прокуратура.

По данни на разследването непълнолетният е произвел няколко изстрела с въздушен пистолет по автобус по линия №20 в близост до търговски обект. По време на нападението в превозното средство са се намирали трима пътници, шофьорът и кондукторът. Пострадали няма.

При стрелбата са счупени три странични стъкла на автобуса. Според прокуратурата действията на извършителя са създали реална опасност за здравето на гражданите и са нарушили грубо обществения ред.

С постановление от 11 май младежът е привлечен като обвиняем за хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост. Спрямо него е взета мярка за неотклонение "надзор на инспектор при детска педагогическа стая" към Второ РУ – Перник.

Разследването по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Перник.