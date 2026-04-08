18 години затвор за убийството на мъж след скандал заради фойерверки

Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата от 18 години затвор за Денис-Мустафа Камел Ал Газзи за убийството на Илиян Илиев в столичния квартал „Люлин“ през 2022 г.

До убийството се стигна след скандал заради фойерверки. Компания, в която е бил Илиян, празнувала раждането на дете в ж.к. "Люлин" 2. Заради изстреляните фойерверки обаче избухнал скандал с живеещия в съседния блок Ал Газзи. Тогава Илиян Илиев беше намушкан с нож и почина.

Съдът приема, че деянието е извършено без личен мотив и с демонстративно пренебрежение към обществения ред.

Върховните съдии отхвърлят исканията както на защитата за по-лека присъда, така и на обвинението за по-тежко наказание. Според тях няма данни за неизбежна отбрана или силно раздразнение, а наложеното наказание е справедливо и съответства на извършеното.

Решението е окончателно.