БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

18 години затвор за убийството на мъж след скандал заради фойерверки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата от 18 години затвор за Денис-Мустафа Камел Ал Газзи за убийството на Илиян Илиев в столичния квартал „Люлин“ през 2022 г.

До убийството се стигна след скандал заради фойерверки. Компания, в която е бил Илиян, празнувала раждането на дете в ж.к. "Люлин" 2. Заради изстреляните фойерверки обаче избухнал скандал с живеещия в съседния блок Ал Газзи. Тогава Илиян Илиев беше намушкан с нож и почина.

Съдът приема, че деянието е извършено без личен мотив и с демонстративно пренебрежение към обществения ред.

Върховните съдии отхвърлят исканията както на защитата за по-лека присъда, така и на обвинението за по-тежко наказание. Според тях няма данни за неизбежна отбрана или силно раздразнение, а наложеното наказание е справедливо и съответства на извършеното.

Решението е окончателно.

#скандал заради заря #присъда #убийство

Последвайте ни

Още от: Сигурност и правосъдие

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ