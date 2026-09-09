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185 военнослужещи помагаха за преодоляване на последиците от наводнението в Струмяни

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призив помощ доброволци бутилирана вода отправиха община струмяни
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Общо 185 военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване от състава на Сухопътните войски оказваха помощ в пострадалото от наводненията село Струмяни, Област Благоевград, в продължение на девет дни. Това съобщиха от Министерство на отбраната.

В най-тежко засегнатите места военнослужещите работиха заедно със служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, горски служители, доброволци, местни жители и представители на местната власт за завръщане на Струмяни към нормалния ритъм на живот след наводненията от 24 и 25 август.

След обявяването на бедственото положение на 25 август с помощта на военнослужещите бяха разчистени кални наноси, паднали дървета и растителност и бяха почистени засегнати жилищни участъци и такива от пътната инфраструктура.

От днес военнослужещите се завръщат към ежедневните войнски задължения и подготовка.

#последици #помощ #Струмяни #военнослужещи #наводнение

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