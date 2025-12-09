БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елена Георгиева
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Запази

Младежът е преминал на червен светофар и отказал тест за наркотици

полиция - лампа - престъпление
Снимка: илюстративна
Слушай новината

19-годишен без книжка падна в дере при среднощна гонка с полицията във Варна.

Малко след полунощ полицейски патрул във Варна е преследвал неправоспособен 19-годишен шофьор в центъра на града. Младежът е преминал с автомобила си на червен светофар на централно кръстовище. Полицаите са го забелязали и са го последвали с включен звуков и светлинен сигнал.

Шофьорът не се е подчинил на полицейските разпореждания и е започнала гонка. В преследването са се включили и други полицейски екипи. В района на “Максуда” младият мъж самокатастрофира и колата пада в дерето.

Водачът и спътниците му са без наранявания. При проверката е установено, че младежът няма шофьорска книжка. Той е отказал да бъде тестван за наркотични вещества, а дрегерът за алкохол е показал 0,79 промила.

Задържан е за 24 часа.

#гонка с полицаи #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
1
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
2
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
4
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
5
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
6
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: У нас

НОИ: Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лв
НОИ: Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лв
Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос" Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос"
Чете се за: 04:45 мин.
Радомир Чолаков, КЗК: Не се очакват сериозни проблеми от 1 януари Радомир Чолаков, КЗК: Не се очакват сериозни проблеми от 1 януари
Чете се за: 03:37 мин.
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
Чете се за: 01:45 мин.
Венко Сабрутев: Новият бюджет е като стария, дори по-лош Венко Сабрутев: Новият бюджет е като стария, дори по-лош
Чете се за: 03:12 мин.
Доц. Любомир Киров: Няма данни за грипна вълна, обстановката остава спокойна Доц. Любомир Киров: Няма данни за грипна вълна, обстановката остава спокойна
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

ЕК започна разследване на "Гугъл"
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос" Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос"
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна 19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Седми ден протести на гръцките фермери - ще има ли нови блокади по...
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Обрат в политиката на САЩ за износ на чипове: Американска продукция...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
У дома: От Космоса се завърнаха един американец и двама руснаци
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ