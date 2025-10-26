19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово

19-метров кръст се извиси над смолянския квартал Устово. Металният символ на вярата беше осветен на днешния Димитровден от отец Васил. Кръстът е издигнат в местността „Равнишката“, до новоизградения параклис „Св. вмч. Димитър“.

Инициатори за съграждането на храма са трима жители на квартал Устово. В инициативата са се включили десетки хора с дарения и доброволен труд. Параклисът е построен за около две години изцяло с дарения. За издигането на кръста, чието монтиране струва над 10 хиляди лева, отново са събирани средства само чрез дарения.

На освещаването днес хората се помолиха за здраве и благоденствие и за това Кръстът – като Божи символ, да пази тях и техните семейства. Предстои мястото да бъде осветено, за да се вижда кръстът отдалеч.

Димитър Илиев – инициатор: „Това място е огледно, панорамно и заслужава да има параклис. Водихме доста трудна борба – две години, докато се разреши, защото теренът е общинска собственост. Нашите съграждани се отзоваха много сърдечно – първоначално с дарения от по няколко лева, а после имаше и хора, които даваха по хиляда.“