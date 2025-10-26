19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово

Металният символ на вярата бе осветен на Димитровден край новия параклис „Св. вмч. Димитър“, изграден изцяло с дарения и доброволен труд
19-метров кръст се извиси над смолянския квартал Устово. Металният символ на вярата беше осветен на днешния Димитровден от отец Васил. Кръстът е издигнат в местността „Равнишката“, до новоизградения параклис „Св. вмч. Димитър“.
Инициатори за съграждането на храма са трима жители на квартал Устово. В инициативата са се включили десетки хора с дарения и доброволен труд. Параклисът е построен за около две години изцяло с дарения. За издигането на кръста, чието монтиране струва над 10 хиляди лева, отново са събирани средства само чрез дарения.
На освещаването днес хората се помолиха за здраве и благоденствие и за това Кръстът – като Божи символ, да пази тях и техните семейства. Предстои мястото да бъде осветено, за да се вижда кръстът отдалеч.
Димитър Илиев – инициатор: „Това място е огледно, панорамно и заслужава да има параклис. Водихме доста трудна борба – две години, докато се разреши, защото теренът е общинска собственост. Нашите съграждани се отзоваха много сърдечно – първоначално с дарения от по няколко лева, а после имаше и хора, които даваха по хиляда.“
Д-р Елена Милева-Волф – инициатор: „След храма дойде време за кръста. Трябваха ни хора и трябва да ви кажа, че ни се отзоваха и от двете религии в нашия регион – и мюсюлмани, и християни. Заедно вдигнахме кръста. Мечтая този храм да се превърне в храм за всички.“
Артур Сулинаджиев – инициатор: „Мястото е знаково – и като географско положение, и професионално за мен като геодезист, защото оттук има видимост във всички посоки. Кръстът се вижда както от Бостина, така и от самия квартал Устово.“