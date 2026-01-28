19-то място за Алберт Попов след първия манш в Шладминг

Алберт Попов приключи на 19-то място в първия манш от нощния слалом на Световната купа по ски-алпийски дисциплини Шладминг. На австрийска земя най-добрият български скиор стартира с номер 20 по заледеното трасе и без да направи сериозни грешки, но и без да поеме повече рискове даде 15-о време с 55.27 секунди, като впоследствие бе изместен от още четирима състезатели, които се пуснаха след него.

Попов, който има две шести места в кариерата си в Шладминг, остана на 2:15 секунди зад временния водач Атле Ли Макграт от Норвегия, който даде най-добро време - 53:12 секунди. Непосредствено зад него е сънародникът му Хенрик Кристоферсен, който изостава само с 15 секунди, а трети е швейцарецът Лоик Меяр, който спечели гигантския слалом снощи.

Челната петица се допълва от французина Пако Раса и от бразилеца Лусак Пинейро Бротен. За втория манш не успяха да се класират австрийците Михаел Мат и Марко Шварц, а от състезанието отпадна и германецът Линус Щрасер.

Вторият манш с участието на Алберт Попов ще започне в 21:45 часа българско време.