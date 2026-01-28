БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
20% от учениците в Пловдив са болни
19-то място за Алберт Попов след първия манш в Шладминг

Спорт
Българският скиор остана на 2:15 секунди зад временния водач Атле Ли Макграт от Норвегия.

Алберт Попов
Снимка: БГНЕС
Алберт Попов приключи на 19-то място в първия манш от нощния слалом на Световната купа по ски-алпийски дисциплини Шладминг. На австрийска земя най-добрият български скиор стартира с номер 20 по заледеното трасе и без да направи сериозни грешки, но и без да поеме повече рискове даде 15-о време с 55.27 секунди, като впоследствие бе изместен от още четирима състезатели, които се пуснаха след него.

Попов, който има две шести места в кариерата си в Шладминг, остана на 2:15 секунди зад временния водач Атле Ли Макграт от Норвегия, който даде най-добро време - 53:12 секунди. Непосредствено зад него е сънародникът му Хенрик Кристоферсен, който изостава само с 15 секунди, а трети е швейцарецът Лоик Меяр, който спечели гигантския слалом снощи.

Челната петица се допълва от французина Пако Раса и от бразилеца Лусак Пинейро Бротен. За втория манш не успяха да се класират австрийците Михаел Мат и Марко Шварц, а от състезанието отпадна и германецът Линус Щрасер.

Вторият манш с участието на Алберт Попов ще започне в 21:45 часа българско време.

# Алберт Попов

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
"В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море? "В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море?
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
