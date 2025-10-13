2 г. по-късно: Отпускат 5 млн. лева за щети от наводнението в Царево през 2023 г.

Междуведомствената комисия под ръководството на вътрешния министър Даниел Митов одобри средства за възстановяване на улици и задължения към фирми от бедствието през 2023 г. в Царево.

Община Царево подготвя и списък с щетите от наводнението на 3 октомври, като този път държавата е се е ангажирала със сериозни мерки за превенция.