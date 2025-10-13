БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

2 г. по-късно: Отпускат 5 млн. лева за щети от наводнението в Царево през 2023 г.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Община Царево подготвя и списък с щетите от наводнението на 3 октомври

000 лева получат семействата загиналите наводнението царево
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Междуведомствената комисия под ръководството на вътрешния министър Даниел Митов одобри средства за възстановяване на улици и задължения към фирми от бедствието през 2023 г. в Царево.

Община Царево подготвя и списък с щетите от наводнението на 3 октомври, като този път държавата е се е ангажирала със сериозни мерки за превенция.

"Благодарение на редовното правителство ни бяха одобрени близо 5 млн. лв. за ремонт на разрушени улици и за разплащане към фирмите, които участваха тогава в разчистването. Казвам това, защото от 2023 до днес сме имали общо 5 правителства и трябва да сме наясно, че политическата и финансовата стабилност на държавата са важни. До няколко седмици ще сме готови с актуализиран проект за корекцията на река Черна и Изгревско дере, както и с оценка на щетите. Имаме подкрепата за бързо възстановяване, благодаря за ангажираността на министрите и парламентарното мнозинство. Ще бъдем готови да посрещнем успешен туристически сезон 2026", каза кметът на Царево Марин Киров.

# Царево #щети #наводнение

Последвайте ни

ТОП 24

Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
1
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
2
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
3
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
4
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
5
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
6
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Регионални

Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
Кризата с боклука в столицата - работата на терен продължава Кризата с боклука в столицата - работата на терен продължава
Чете се за: 01:15 мин.
Остава затворен пътят Русе - Бяла заради свлачище, започва спешен ремонт Остава затворен пътят Русе - Бяла заради свлачище, започва спешен ремонт
Чете се за: 01:12 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско" 10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
Чете се за: 03:47 мин.
Мътна питейна вода във Велико Търново - опасна ли е за здравето? Мътна питейна вода във Велико Търново - опасна ли е за здравето?
Чете се за: 02:50 мин.
Ремонтът по АМ "Тракия": Кои са алтернативните маршрути? Ремонтът по АМ "Тракия": Кои са алтернативните маршрути?
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Израелското посолство у нас изрази облекчение след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест Израелското посолство у нас изрази облекчение след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат
Чете се за: 09:35 мин.
Политика
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ