20 митнически служители получиха свидетелства за дистанционно управляващи пилоти

20 митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ получиха свидетелства за дистанционно управляващи пилоти, след като успешно преминаха квалификационен курс към Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Служителите са част от новосформирано специализирано звено за разузнаване с безпилотни летателни средства. Свидетелствата им бяха връчени от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков и главния директор на ГД „ГВА“ Анелия Маринова.

„Развитието на професионалните умения и усвояването на нови технологични инструменти е сериозна част от работата на митническите служители. Това е още едно от полетата, на които се състезаваме с нарушителите и престъпните организации, които също използват новите технологии“, заяви Николай Шушков.

От Агенция „Митници“ посочват, че имат близо петгодишен опит в използването на безпилотни летателни средства. Дроновете се използват при проследяване на трафик и наблюдение на определени райони и допълват данните от технически средства, включително трафик камери.

Обучението е проведено, след като през юли Агенция „Митници“ получи осем дрона за нуждите на митническото разузнаване и разследване и борбата с трафика на наркотични вещества в рамките на сътрудничеството с Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство.