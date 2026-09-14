БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за...
Чете се за: 01:45 мин.
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 05:40 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

20 митнически служители получиха свидетелства за дистанционно управляващи пилоти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
20 митнически служители получиха свидетелства за дистанционно управляващи пилоти
Слушай новината

20 митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ получиха свидетелства за дистанционно управляващи пилоти, след като успешно преминаха квалификационен курс към Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Служителите са част от новосформирано специализирано звено за разузнаване с безпилотни летателни средства. Свидетелствата им бяха връчени от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков и главния директор на ГД „ГВА“ Анелия Маринова.

„Развитието на професионалните умения и усвояването на нови технологични инструменти е сериозна част от работата на митническите служители. Това е още едно от полетата, на които се състезаваме с нарушителите и престъпните организации, които също използват новите технологии“, заяви Николай Шушков.

От Агенция „Митници“ посочват, че имат близо петгодишен опит в използването на безпилотни летателни средства. Дроновете се използват при проследяване на трафик и наблюдение на определени райони и допълват данните от технически средства, включително трафик камери.

Обучението е проведено, след като през юли Агенция „Митници“ получи осем дрона за нуждите на митническото разузнаване и разследване и борбата с трафика на наркотични вещества в рамките на сътрудничеството с Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство.

#разузнаване с дрон # дистанционно управляващи пилоти #агенция "Митници"

Последвайте ни

ТОП 24

Кой е строил подземни тунели в Рациария?
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата
2
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
3
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
5
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на Кръстовден
6
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски съд (СНИМКИ) Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски съд (СНИМКИ)
Чете се за: 01:10 мин.
Делото срещу мъчителите на животни продължава: Габриела и Красимир отново са пред съда Делото срещу мъчителите на животни продължава: Габриела и Красимир отново са пред съда
Чете се за: 00:52 мин.
Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София на 9 септември Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София на 9 септември
Чете се за: 01:42 мин.
МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая "Петрохан" МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая "Петрохан"
12004
Чете се за: 00:47 мин.
„ЕМКО“: Инцидентът в склада е пореден саботаж срещу българската отбранителна индустрия „ЕМКО“: Инцидентът в склада е пореден саботаж срещу българската отбранителна индустрия
6630
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за реформа в пътната безопасност Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за реформа в пътната безопасност
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Продължава възстановяването в Струмяни месец след наводнението Продължава възстановяването в Струмяни месец след наводнението
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Училище пред закриване възкръсна: 8 първокласници прекрачиха прага...
Чете се за: 05:52 мин.
Регионални
Синдикатите поставиха пред правителството въпроса за мерки заради...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Йотова към бъдещите лекари: Тази професия не може да бъде заменена...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ