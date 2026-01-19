200 хиляди лалета дадоха старт на сезона в Нидерландия

Въпреки че все още е зима, в Нидерландия официално започна сезонът на лалетата. В Амстердам хиляди хора се събраха на площад Музеумплейн, за да си вземат безплатни лалета.

Производителите бяха подготвили 200 000 цветя, а всеки посетител можеше да вземе до 10 лалета с луковици, които да засади у дома. Инициативата се провежда всяка година и е символичен старт на новия сезон.

Нидерландия е световен лидер в производството и износа на лалета. Цветето е един от най-разпознаваемите символи на страната и привлича туристи от цял свят.С пъстрите цветове и доброто настроение празникът показа, че пролетта вече се усеща, дори и през зимата.