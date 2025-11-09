2000 бегачи от цялата страна и чужбина се състезаваха на маратон в Бургас

2000 бегачи се включиха в спортния фестивал Маратон Бургас 2025, който се провежда за втора поредна година. За първи път максималната дистанция за състезателите е 42 километра.

Бегачите водиха битка в няколко дисциплини – 5, 10, 21 и 42 километра. В дисциплините 21 и 42 километра имаше силно международно присъствие на състезатели от общо 17 националности.

Трасето на Маратон Бургас 2025 е с изцяло асфалтово покритие, на което предварително е извършена техническа проверка. То преминава през сърцето на града и обхваща най-впечатляващите му локации, сред които Часовника – символът на Бургас, Компаса, площад „Тройката“, Морската градина, Пантеон, алеята на Солниците, крайбрежната алея, Мостът и Археологическият музей.

Тази година мероприятието има и благотворителна кауза в подкрепа на Атанас Стоянов – млад баща, който се нуждае от средства за лечение с коварно заболяване. В маратона се включиха и зам.-кметовете Манол Тодоров и Станимир Апостолов.