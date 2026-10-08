21 български тенисисти се класираха за четвъртфиналите в европейските плейофи за Junior Orange Bowl в Бургас

21 български тенисисти се класираха за четвъртфиналите на Junior Orange Bowl European Playoff Series – официалната европейска квалификация, която предоставя възможност на най-добрите млади тенисисти до 12 и до 14 години да спечелят директна квота за участие в Junior Orange Bowl в Маями.

При момчетата до 12 години за четвъртфиналите се класираха Ивелин Василев, Мартин Маринов, Красимир Мартинов, Максим Табаков и Слави Георгиев.

При момичетата до 12 години напред продължават Ния Синчанова, Ния Кафалджиева, Кайра Алексиева, Рая Карабова и Мария Милкова.

За четвъртфиналите при юношите до 14 години се класираха Бруно Дженев, Калоян Гайдаджиев, Емил Алексиев, Даниел Стоянов, Стелиян Даракев и Александър Борисов.

При девойките до 14 години напред продължават Карла Бързакова, Пламена Кукенска, Изабела Жечева, Нина Нокова и Симона Попова.

Все още има едно свободно място за четвъртфиналите при юношите до 14 години и две свободни места при девойките до 14 години. Те ще бъдат заети от победителите в мини турнири, в които ще играят завършилите на второ място в групите.

Надпреварата се играе на 10 клей корта и включва четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, юноши до 14 години и девойки до 14 години. Състезателите се борят за общо 16 квоти за Junior Orange Bowl 2026. Първите четирима във всяка от четирите категории ще получат право да се включат директно в основната схема на престижното състезание в Маями.