3-метров паметник на светите братя Кирил и Методий издигнаха в Поморие

Триметров мраморен монумент на светите братя Кирил и Методий вече се извисява в центъра на Поморие, до храм "Свето Рождество Богородично". Идеята за паметника е на твореца и почетен гражданин на Поморие Милчо Талев, а изпълнението е на доц. Георги Минчев. Той представи проект на творбата през август 2025 година.

Днес красивата фигура беше доставена и монтирана от доц. Минчев и Милчо Талев. Доцент Минчев е носител на редица отличия в дългогодишната си творческа дейност. През 2025 година той е удостоен с националната награда за скулптура. Негови големи монументални работи са позиционирани по цял свят - Корея, Аржентина, САЩ, Иран и др. Някои от творбите на скулптора са притежание на Националната художествена галерия, Съюза на българските художници, галерии и частни колекции в страната и чужбина.

“В днешния глобален свят образът на светите братя е тук, за да ни напомня, че сме автентични, че имаме писменост и завети, които да пазим и предаваме на децата си”, заявиха от Община Поморие.

Предстои паметникът да бъде официално открит на 24 май от Сливенския митрополит Арсений.