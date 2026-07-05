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30 години от овцата Доли – първият клониран бозайник и научна революция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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години овцата доли ndash първият клониран бозайник научна революция
Снимка: илюстративна
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Преди 30 години се ражда овцата Доли – първият успешно клониран бозайник от възрастна соматична клетка. Постижението се смята за един от най-значимите научни пробиви на 20-и век и поставя началото на нов етап в биотехнологиите, молекулярната биология и регенеративната медицина, както и на световен етичен дебат за клонирането.

Доли е създадена през 1996 г. в Института „Розлин“ в Шотландия чрез ядрен трансфер от клетка на млечна жлеза. От 277 опита оцелява само една – тя. Раждането ѝ е обявено през 1997 г., след научна публикация в списание „Nature“, което предизвиква огромен световен интерес.

Тя не е първото клонирано животно, но е първият бозайник, създаден от зряла клетка, което доказва, че диференцирани клетки могат да бъдат „препрограмирани“. Това води до нови изследвания в стволовите клетки и регенеративната медицина.

Екипът е ръководен от Иън Уилмът и Кийт Кембъл, а първоначалната цел е създаване на генетично модифицирани животни за медицински цели, не клониране само по себе си.

Доли живее 6 години и ражда 6 агнета. Умира през 2003 г. заради заболявания. Днес е изложена в музей в Шотландия и остава символ на научен пробив, който променя разбирането за клетките и развитието на съвременната медицина.

#30 години #овцата Доли

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