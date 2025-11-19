37 лица, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани

В Скопие започва съдебният процес за трагичния пожар от 16 март в дискотека „Пулс“ в Кочани, при който загинаха 63 младежи. Държавният обвинител Люпчо Коцев заяви, че прокуратурата е напълно подготвена, като по делото работят около 15 прокурори.

Миглена Медарова предава от Скопие.

Делото започна при изключителни мерки за сигурност. Час преди старта на процеса до залата в Идризово бяха конвоирани и обвиняемите. Съдия Илиевска заяви, че процесът може да продължи 5 месеца, може да продължи 5 години, но тя е категорична, че ще има справедливи присъди за всички виновни за трагедията.

Сред обвиняемите са 34 физически лица и 3 юридически. Това са собственикът и управителят на дискотеката, както и собственикът на сградата, в която се помещавала тя. Сред подсъдимите са още проектантът и надзорници, които през годините са давали нерегламентирани разрешителни за работа на заведението. На съд са изправени и трима бивши кметове, както и двама бивши министри на икономиката, всички обвинени в тежки престъпления срещу обществената безопасност.

Хората в Северна Македония са по-скоро песимистично настроени за това кога ще има присъди и какви ще бъдат те. Близките на загиналите, с които успяхме да разговаряме, казват, че 8 месеца по-късно промяна в системата няма, според тях и в момента има дискотеки, които работят нерегламентирано.