Общонационална стачка на жп служителите в Гърция: Протестират за лоши условия на труд и липса на персонал

Машинистите на влакове и работещите в гръцкия железопътен превозвач "Хеленик Трейн" излязоха на общонационална 24-часова стачка.

Профсъюзите твърдят, че протестът е необходим заради "системно безразличие" от страна на компанията към решаването на сериозни и дългогодишни проблеми. Основните въпроси, поставени от синдикатите, се отнасят до закъснения в маршрутите, проблеми с подвижния състав, липса на персонал и лоши условия на труд.

Оплакват се и от опасни условия на труд в някои локомотивни депа, липса на подходяща поддръжка на инфраструктурата и недостиг на ключови специалисти.