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4 години и 8 месеца затвор за шофьор, блъснал и убил жена на пешеходна пътека в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Окръжният съд в Бургас осъди на 4 години и 8 месеца лишаване от свобода шофьора, който през май миналата година причини тежка катастрофа на пешеходна пътека в центъра на града. При инцидента загина 71-годишна жена, а 11-годишно момиче получи тежка телесна повреда.

Според обвинението на 31 май 2025 година подсъдимият е управлявал автомобила си по булевард „Демокрация“. След като за него светнал зелен сигнал на светофара, той потеглил, но не следял непрекъснато пътната обстановка. Движел се със скорост 57 км/ч при разрешени 50 км/ч и въпреки че имал добра видимост към пешеходната пътека, не намалил скоростта и не спрял, за да пропусне пресичащите.

В резултат автомобилът блъснал двама пешеходци. Възрастната жена починала по-късно същия ден в болница, а детето получило тежки наранявания.

От прокуратурата уточняват, че пострадалите са пресичали на червен сигнал за пешеходците, но това не освобождава водача от задължението му да бъде внимателен и да предотврати произшествието, когато има възможност.

Наказанието е определено по реда на съкратеното съдебно следствие. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в Бургас.

#Бургас #тежка катастрофа #окръжен съд Бургас

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