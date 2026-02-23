40 млн. души в САЩ са засегнати от снежна буря

Снежна покривка с дебелина на места до 70 сантиметра затрупа източното крайбрежие на Съединените щати. Засегнати са 40 милиона души.

Властите в Ню Йорк забраниха пътуванията без съществена необходимост заради "почти невъзможни" условия за придвижване в града. За първи път от девет години в Ню Йорк беше издадено предупреждение за виелици. Предупрежденията за екстремно зимно време обхващат район от Северна Калорина до Мейн, както и части от източна Канада. Анулирани са повече от пет хиляди полета към и от Съединените щати, 600 хиляди домакинства останаха без ток