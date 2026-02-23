БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

40 млн. души в САЩ са засегнати от снежна буря

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Снежна покривка с дебелина на места до 70 сантиметра затрупа източното крайбрежие

млн души сащ засегнати снежна буря
Слушай новината

Снежна покривка с дебелина на места до 70 сантиметра затрупа източното крайбрежие на Съединените щати. Засегнати са 40 милиона души.

Властите в Ню Йорк забраниха пътуванията без съществена необходимост заради "почти невъзможни" условия за придвижване в града. За първи път от девет години в Ню Йорк беше издадено предупреждение за виелици. Предупрежденията за екстремно зимно време обхващат район от Северна Калорина до Мейн, както и части от източна Канада. Анулирани са повече от пет хиляди полета към и от Съединените щати, 600 хиляди домакинства останаха без ток

#70 сантиметра #покривка #сняг #Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
2
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
3
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
4
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
5
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
6
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: САЩ и Канада

След съдебната отмяна на митата на Тръмп: Митническата служба на САЩ спира събирането на реципрочните тарифи
След съдебната отмяна на митата на Тръмп: Митническата служба на САЩ спира събирането на реципрочните тарифи
Около 500 пътници бяха принудени да прекарат една нощ в самолети на мюнхенското летище Около 500 пътници бяха принудени да прекарат една нощ в самолети на мюнхенското летище
Чете се за: 01:35 мин.
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 00:50 мин.
Източното крайбрежие на САЩ се готви за нова силна снежна буря Източното крайбрежие на САЩ се готви за нова силна снежна буря
Чете се за: 01:35 мин.
Напрежението САЩ – Гренландия: Тръмп изпраща кораб-болница Напрежението САЩ – Гренландия: Тръмп изпраща кораб-болница
Чете се за: 00:50 мин.
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската базука"? Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската базука"?
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР
Чете се за: 03:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за...
Чете се за: 01:42 мин.
Политика
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от...
Чете се за: 06:52 мин.
По света
Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ