БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Около 500 пътници бяха принудени да прекарат една нощ в самолети на Мюнхенското летище

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Запази
около 500 пътници бяха принудени прекарат една нощ самолети мюнхенското летище
Снимка: БТА
Слушай новината

Около 500 пътници бяха принудени да прекарат една нощ в самолети на Мюнхенското летище заради обилния снеговалеж, заяви днес германската авиокомпания "Луфтханза", цитирана от ДПА.

Пътниците заели местата си в самолетите, като полетите им били насрочени за четвъртък вечерта. Полетите обаче били отменени заради силния снеговалеж. Нямало как пътниците да бъдат върнати обратно на терминала поради недостиг на автобуси и паркоместа. Това наложи хората да останат в самолетите цяла нощ, заяви Мюнхенското летище.

Летището съобщи, че снеговалежът е довел до забавяния и отменени полети в четвъртък.

Вечерта някои полети получили специално разрешение да излетят след 01:00 часа местно време въпреки забраната за нощни полети на Мюнхенското летище.

Заради снега обаче полети, за които пътниците вече се били разположили в самолетите и били готови за излитане, не получили разрешение да излетят.

"В този момент всички места за директно паркиране на самолети на терминала вече бяха заети и капацитетът на автобусите беше ограничен", пояснява летището.

По тази причина екипажите на самолетите и пътниците били принудени да прекарат нощта в самолетите.

#Мюнхен #пътници #летище

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
3
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
5
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
6
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
4
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
5
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: САЩ и Канада

Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Източното крайбрежие на САЩ се готви за нова силна снежна буря Източното крайбрежие на САЩ се готви за нова силна снежна буря
Чете се за: 01:35 мин.
Напрежението САЩ – Гренландия: Тръмп изпраща кораб-болница Напрежението САЩ – Гренландия: Тръмп изпраща кораб-болница
Чете се за: 00:50 мин.
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската базука"? Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската базука"?
Чете се за: 01:00 мин.
Мелания Тръмп дари бална рокля на Националния музей за американска история Мелания Тръмп дари бална рокля на Националния музей за американска история
Чете се за: 02:45 мин.
Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Чете се за: 05:27 мин.
Европа
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица" Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:50 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ