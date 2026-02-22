Източното крайбрежие на САЩ се готви за нова силна снежна буря

Нова снежна буря заплашва източното крайбрежие на САЩ, като на места, включително в Ню Йорк, се очаква снежна покривка над 30 сантиметра, съобщи Националната метеорологична служба.

След силната зимна буря в края на януари големите градове в североизточната част на САЩ като Ню Йорк, Филаделфия, Бостън и столицата Вашингтон, се подготвят за нови снеговалежи и бурни ветрове.

"В Бостън може да натрупа от 30 до 60 см сняг, предупреди метеорологичната служба.

Заради снега в някои части на източното крайбрежие пътната обстановка може да се усложни и движението да стане почти невъзможно, отбеляза тя, като предупреди и за риск от спиране на тока. В Делауеър и Ню Джърси се очакват и наводнения.

За силна буря се готвят и властите и жителите на Ню Йорк.

"Засега очакваме между 33 и 43 см сняг, но той може да достигне 50 и повече сантиметра", каза кметът на града Зохран Мамдани. "Моля всички нюйоркчани да си останат у дома и да избягват да пътуват", обърна се той към съгражданите си и предупреди, че пътуването в понеделник сутринта може да е изключително опасно.

В края на януари същите райони на САЩ вече преживяха една тежка зимна буря, взела, по данни на властите, над 100 жертви.