Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
40 нови животински вида получават международна защита

40 нови животински вида получават международна защита

Страните по Конвенцията на ООН за защита на мигриращите видове одобриха включването на 40 нови вида, които вече ще бъдат под международна закрила. Решението беше взето в края на конференцията КОП 15, проведена тази седмица в Бразилия.

Сред защитените видове са полярната сова, позната от филмите за Хари Потър, канадският крайбрежен бекас, който изминава до 30 000 км годишно, гигантската акула чук, ивичестата хиена и гигантската видра.

Конференцията се състоя в град Кампо Гранде.

Конвенцията е юридически обвързваща, което означава, че страните са длъжни да защитават застрашените видове, да пазят техните местообитания, да улесняват миграцията им и да работят заедно за тяхното опазване.

Норвегия връща книгите в училище: таблетите отслабват четенето при децата
Норвегия връща книгите в училище: таблетите отслабват четенето при децата
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена делегация
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена делегация
