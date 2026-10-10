40 опозиционни кметове са арестувани в Турция след изборите през 2024 г.

Четиридесет кметове от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) в Турция са били арестувани след местните избори през март 2024 г. Разследванията доведоха до отстраняване на избрани представители и назначаване на държавни попечители в някои общини, съобщи новинарският сайт „Илке ТВ“.

Броят включва и кметове, които впоследствие са освободени. Арестите засегнаха общини в Истанбул, Анкара, Измир, Анталия, Адана и Мерсин, а обвиненията включват корупция, подкупи, манипулиране на обществени поръчки и връзки с терористични организации.

На 6 октомври съдилищата разпоредиха задържането под стража на четирима кметове от Народнорепубликанската партия по подозрения за нарушения при обществени поръчки.

Сред тях са кметът на столичната община Мерсин Вахап Сечер и кметът на Йенишехир Абдуллах Йозийит. Същия ден беше задържан и кметът на истанбулския район Еюпсултан Митхат Бюлент Йозмен по обвинения в манипулиране на търгове, подкупи и членство в престъпна организация. Четиримата бяха отстранени от длъжност.

Разследванията започнаха през октомври 2024 г. с ареста на кмета на истанбулския район Есенюрт Ахмет Йозер по подозрение за членство в забранената Кюрдска работническа партия (ПКК). Той беше заменен от държавен попечител, освободен през юли 2025 г. след около осем месеца в предварителния арест и осъден на повече от шест години затвор през януари 2026 г.

През март 2025 г. беше арестуван и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, един от най-изявените политически съперници на президента Реджеп Тайип Ердоган. Разследванията обхванаха и други общини, включително в Анталия, Адана, Бурса, Измир и Анкара. Не по всички дела са постановени присъди, а задържането под стража не доказва вина.

На местните избори през март 2024 г. НРП изпревари управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в национален мащаб и спечели 14 от 30-те столични общини в Турция. В някои от тях правителството назначи държавни попечители, а в други местните съвети избраха заместници. Кандидати на ПСР поеха управлението на столичната община Бурса и на няколко районни общини.

Политическите промени засегнаха и общинския съвет на Истанбул. Представителството на НРП намаля от 187 места след изборите на 154, докато блокът, свързан с управляващата партия, увеличи местата си от 130 на 142. На 7 октомври кметът на столичната община Измир Джемил Тугай премина към ПСР, както по-рано направи и кметът на Айдън Йозлем Черкезоглу.

НРП обвинява правителството, че използва съдебната система за отслабване на опозицията и обезсилване на изборните резултати. Управляващите отхвърлят обвиненията в политическа намеса и заявяват, че съдебната система действа независимо.

Случаите пораждат опасения за местното демократично представителство, тъй като избрани кметове могат да бъдат отстранявани преди приключването на съдебните производства срещу тях, а общините да бъдат управлявани от заместници или държавни попечители