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50 млади таланти участваха в последния кастинг на "Академия БФС"

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Спорт
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Той ссе проведе днес в Националната футболна база "Бояна".

50 млади таланти участваха в последния кастинг на "Академия БФС"
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50 млади таланти участваха във финалния национален кастинг на Академия БФС, който се проведе днес в Национална футболна база „Бояна“. Той трябваше да помогне за селекцията на първия випуск на Академия БФС – стратегически проект на Българския футболен съюз, насочен към развитието на перспективните български футболисти, родени през 2013-а година.

След осем регионални селекции в Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Благоевград и София, до заключителния етап достигнаха 50 от най-добре представилите се деца, които в момента са в 13-ата си година. В продължение на седмици селекционният екип наблюдава стотици млади футболисти от цялата страна, а днешният кастинг бе последната и най-важна стъпка в процеса по формирането на първото поколение възпитаници на Академия БФС и част от мащабната стратегия за общото повишаване на качеството на подрастващите футболисти.

По време на националния кастинг участниците преминаха през серия от футболно-технически, игрови и функционални тестове, чрез които специалистите оценяваха не само техните спортно-технически качества, но и игровото мислене, характера, дисциплината, потенциала за развитие и способността за работа в екип.

С приключването на финалната селекция в близките дни предстои определянето на първите възпитаници на Академия БФС. Проектът е създаден с амбицията да осигури най-добрите условия за развитие на младите футболни таланти в България и да изгради модел, отговарящ на водещите европейски стандарти.

Обучението в Академия БФС ще бъде напълно безплатно за избраните футболисти и ще включва цялостна програма за развитие – висококачествен тренировъчен процес, образование, настаняване, пълен пансион и ежедневна грижа за физическото, интелектуалното и личностното израстване на играчите.

Работата в Академията ще се осъществява от екип от лицензирани треньори, кондиционни специалисти, анализатори, психолози, педагози и медицински експерти. Основен акцент в концепцията е индивидуалният подход към всяко дете, изграждането на професионални навици и подготовката на завършени личности както на терена, така и извън него.

С реализирането на Академия БФС Българският футболен съюз поставя началото на дългосрочна инвестиция в бъдещето на българския футбол, създавайки среда, в която младите таланти ще получат възможност да разгърнат потенциала си на най-високо ниво.

#Академия БФС

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