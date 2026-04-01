57-годишен мъж е бил жестоко пребит и подпален в Ахтопол.

За нападението са арестувани двама мъже. Те вече са с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, след като Районният съд в Царево уважи искането на прокуратура.

Според повдигнатото им обвинение двамата са действали в съучастие като съизвършители и са причинили средна телесна повреда на пострадалия. По данни на прокуратурата престъплението е извършено на 27 март 2026 г. в Ахтопол, по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост и по хулигански подбуди.

В хода на разследването е установено, че пострадалият е мъж с нисък социален статус, а насилието е извършено на мястото, което е обитавал.