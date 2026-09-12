6000 забележителности в Нидерландия отварят безплатно врати този уикенд

6000 забележителности отварят врати безплатно днес и утре в рамките на Европейските дни на наследството 2026. В събитието има и „български“ акцент. Това е 40-то издание на Деня на отворените паметници, който се провежда всяка година през втория уикенд на септември от 1987 г. насам. Традицията е част от Европейските дни на наследството. Нидерландия е една от първите държави, които се включиха в това, което днес е явление с европейски мащаб, припомнят местните медии.

Врати отварят катедрали, ферми, крепости, фабрики, помпени станции, мелници, жилищни сгради, замъци, емблематични хотели, съобщава сайтът на събитието.

Може да се влезе в бункер от времето на Студената война в рамките на „Делта Уъркс“ в Стелендам. В Амстердам може да бъде посетена църквата „Вонделкерк“ и хората да видят с очите си щетите, причинени й от големия пожар в навечерието на Нова година, както и напредъка на продължаващата реставрация. Може да бъде разгледан и Ауд-Крагенбург в Нордостполдер, който е възникнал през 1845 г. като изкуствен остров в Заюдерзее, а днес се намира в средата на земеделски земи. В Омен може да се влезе замъка Ерде, който днес е пансион. Врати отварят и старата контролна кула на летище „Схипхол“ – „Схипхол-Изток“. В Арнем отварят врати исторически жилища от различни периоди – от XIX век до 70-те години на XX век. Жилищата са възстановени в първоначалния си вид и обзаведени според епохата, но все още се обитават от реални хора, които ще разговарят с посетителите.

Освен безплатен вход много от забележителностите организират и специални събития. В Утрехт ученици ще са гидове за посетителите през почти 20-вековната история около площада около катедралата „Свети Мартин“. Българският акцент в тазгодишното издание на Европейските дни на наследството в Нидерландия са две кратки представления на ансамбъл „Чубрица“ в неделя в църквата „Доминикус“ в Амстердам, архитектурен паметник в неоготически стил, който функционира днес като независима екуменическа общност и сцена за културни събития. Хор „Чубрица“, който прославя българския фолклор извън страната ни, е създаден през 2004 г.

Близо 1,8 милиона души са били посетителите на Европейските дни на наследството в Нидерландия през 2025 година, когато 6000 обекта и паметници на културата отвориха вратите си напълно безплатно за широката публика.