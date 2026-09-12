Математици изразиха загриженост относно „разрушителния ефект“ на изкуствения интелект в сферата, в която работят

Около 25 носители на Фийлдсовия медал (известен и като Нобелова награда за математика) предупредиха в отворено писмо за възможен „разрушителен ефект“ на изкуствения интелект (ИИ) върху математическите изследвания, предаде АП.

Това стана дни, след като от „ОупънЕйАй“ (OpenAI) обявиха, че един от неговите модели на ИИ е успял да реши за по-малко от четири дни математическо уравнение, датиращо отпреди повече от век.

Новината обаче беше помрачена от публичните изявления на австралийския математик Тристан Бъкмастър, който изрази съмнения от приликите между неговите разработки, предшестващи проекта на „ОупънЕйАй“, и тези на модела на ИИ.

„Изкуственият интелект предлага възможност за повишаване и ускоряване на изучаването и разбирането на математиката“, пишат изследователите, подписали отвореното писмо, цитирани от АФП. Сред тях са седем французи, трима от които са родени в друга страна и са получили френско гражданство.

„Математиката като професия ще трябва да се адаптира към тези промени по различни начини“, смятат те. Въпреки това „решенията на хората, които контролират тази технология“, ще определят „в голяма степен“ дали тя „ще бъде от полза за дисциплината или ще има разрушителен ефект“.

Подписалите се под отвореното писмо 25 лауреати на Фийлдсовия медал призовават големите играчи в областта на изкуствения интелект да „отговорят спешно“ на тези въпроси.

От миналата година насам няколко от тези компании обявиха пробиви в областта на математиката, но решаването на задача от системата уравнения на Навие-Стокс е най-забележително, отблязва АФП.

През 2000 г. Институтът по математика „Клей” ги включи сред седемте задачи, чието решаване би донесло награда от един милион щатски долара, припомня АФП.