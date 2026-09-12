Ден на японската култура се проведе във Враца (СНИМКИ)

Ден на японската култура се проведе във Враца. Събитието бе организирано от Община Враца съвместно с посолството на Япония в България. Сред акцентите в програмата бяха детска творческа работилница за оригами, работилница по японска калиграфия, лекция за изкуството на укийо-е и японската култура.

Специален гост на събитието бе шеф Такахаши, главен готвач в Посолството на Япония в България, който представи пред жителите и гостите на града изкуството на приготвянето на суши. Заедно с шеф Такахаши бе и шеф Мартин Максимов от ресторант „Лева“. Двамата приготвиха над 500 порции суши, които посетителите на събитието имаха възможност да опитат.

Голям интерес предизвика и презентацията на японската студентка по медицина в България Акари на тема „Защо японските улици са толкова чисти?“. По думите ѝ децата се учат да почистват след себе си още от най-ранна възраст и това продължава и на следващите етапи от обучението им. Почистването се възприема и като вид медитация, която снема от човека негативните мисли и напрежението. Когато човек знае какво му коства поддържането на чистотата на едно място, цени много повече труда и на другите хора, обясни още Акари.

Гостите научиха и седемте най-хубави японски думи и изрази от Красимира Генова от Община Плевен, която е била студентка в Япония. Според нея, ако трябва да опишем страната с една-единствена дума, това ще бъде „уважение“, или на японски „сонкей“.

Първи стъпки в икебаната показа на посетителите икебана сенсей Мирослава Иванова. „При икебаната трите най-важни правила са наличието на асиметрия, баланс и хармония в композицията“, обясни за БТА майсторът. Тя показа на желаещите как се подрежда икебана в стил морибана. Това е работа с нисък съд, в който се поставя специално приспособление, наречено кензан, с помощта на което цветовете се задържат. „В икебана има много философия, която ни помага да водим по-целенасочен и смислен живот, да се самоизразим с езика на цветята“, посочи сенсей Иванова.

Посетителите имаха възможност да облекат и летни японски кимона, а Евгени Радославов от клуб „Хараджукомае“ обясни, че едно от важните правила при обличането е завиването на кимоното – първо се покрива лявата страна към сърцето. Обратното означава смърт и се прави при погребения.

Демонстрации на японски бойни изкуства, като шотокан карате-до и джудо, направиха два врачански клуба – Карате клуб „Кайзен“ и Клуб по джудо „Ипон“. През целия ден на пл. „Христо Ботев“ има изложение на съвременни автомобили и мотоциклети, както и на високотехнологична селскостопанска техника.

Снимки: БТА

Сред гостите на събитието бяха кметът на Община Враца Калин Каменов, Химена Коно – политически и икономически изследовател към Посолството на Япония в България, заместник-кметът Петя Долапчиева и народният представител Красен Кръстев.