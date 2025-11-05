БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

62-годишен мъж загина след тежка катастрофа край Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Колата се е блъснала в насрещно движещ се камион

полиция - лампа - престъпление
Снимка: илюстративна
Слушай новината

62-годишен шофьор загина след тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 12.00 ч. на пътя Бургас – село Братово в района на каменната кариера край кв. "Горно Езерово".

Мъжът управлявал лек автомобил и е предприел изпреварване на товарен автомобил, шофиран от 19-годишен водач.

По време на маневрата обаче колата се блъснала в насрещно движещ се камион, управляван от 60-годишен мъж. От силния удар двете превозни средства напуснали пътното платно.

Шофьорът на лекия автомобил е транспортиран с линейка до УМБАЛ – Бургас, но е починал в болницата вследствие на тежките наранявания, получени при катастрофата.

#Бургас #камион #товарен автомобил #лек автомобил #загинал мъж #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
2
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
3
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
4
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
5
Българските евромонети - къде и как се секат?
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
6
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
2
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Регионални

"Киномания" започва на 13 ноември: Фестивалът ще представи 55 филма
"Киномания" започва на 13 ноември: Фестивалът ще представи 55 филма
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния квартал "Хаджи Димитър" Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"
Чете се за: 02:45 мин.
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал "Илинден" Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал "Илинден"
Чете се за: 02:50 мин.
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
Чете се за: 02:42 мин.
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Чете се за: 00:40 мин.
Мъж е задържан за жестоко убийство във Варна Мъж е задържан за жестоко убийство във Варна
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.
Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Повдигат обвинение на шофьора на камиона, превозвал мигранти от Китай на "Кулата" Повдигат обвинение на шофьора на камиона, превозвал мигранти от Китай на "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша" Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Товарен самолет се разби в Кентъки: Най-малко 7 са загинали, 11 са...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон
Чете се за: 00:40 мин.
По света
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Температури от 5° до 16° в сряда
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ