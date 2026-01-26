700 хъскита в снежна надпревара в Чехия

Около 700 кучета хъскита и повече от 100 състезатели участваха в едно от най-трудните зимни състезания с кучешки впрягове в Чехия. Надпреварата се провежда в планински район, с дълги дистанции, нощни етапи и екстремни зимни условия.

Състезанието е известно като едно от най-издръжливите в Европа. Водачите на шейните, наричани мъшъри, разчитат изцяло на екипната работа с кучетата си, защото трасето минава през стръмни склонове, гори и заснежени пътеки.

Участници пристигат от повече от 10 държави, а надпреварата е истински тест за смелост, сила и доверие между човек и животно. За много от тях това не е просто спорт, а начин да покажат уважение към кучетата и връзката, която ги обединява.

Събитието се провежда всяка година през зимата и привлича както професионални състезатели, така и любители на приключенията в снега.