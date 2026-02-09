8 февруари 2026: Ден, който Тервел Замфиров няма да забрави

8 февруари 2026 година се превърна в паметна дата за българския зимен спорт. Тогава 20-годишният Тервел Замфиров направи впечатляващ дебют на олимпийската сцена и донесе радост на България.

Още в квалификациите Замфиров показа, че е сред най-добрите. Той завърши пети в крайното класиране и си осигури място сред топ 16 след силно каране и по двете трасета.

В директните елиминации българинът продължи уверено. В осминафиналите отстрани германеца Елиас Хубер, а на четвъртфиналите спечели изключително драматична битка срещу канадеца Арно Годе с разлика от само 3 стотни от секундата.

В полуфинала Замфиров отстъпи на опитния кореец Ким Сан Юнг, след като изпусна аванс в края на спускането. В малкия финал за бронза обаче българинът показа характер. Срещу словенеца Тим Мастняк той кара агресивно и състезанието завърши с фотофиниш, който този път беше в полза на България.

Така Тервел Замфиров спечели бронзов медал в паралелния гигантски слалом и влезе в историята. Това е първото отличие за България от Зимни олимпийски игри от 2006 година насам.