80-годишен шофьор блъснал 75-годишен пешеходец в София

Мъж на 75 години е бил блъснат вчера на пешеходна пътека от 80-годишен водач на бул. „Черни връх“ в София.

На 19 ноември е получен сигнал за катастрофа. Инцидентът е станал в 06:57 часа на бул. „Черни връх“ между лек автомобил и пешеходец, който пресичал пътното платно на пешеходна пътека. Пристигналите на място екипи на отдел „Пътна полиция“ и сектор „Тежки пътнотранспортни престъпления“ към СДВР установяват, че автомобил с 80-годишен водач блъска 75-годишен пешеходец, в следствие на сблъсъка, пешеходецът се удря в друг автомобил, който вече е спрял на пешеходната пътека.

Пешеходецът е откаран в болнично заведение за лечение, без опасност за живота. Направени са полеви тестове за наркотици и алкохол на двамата водачи, които не отчели наличието на такива.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343 ал.3. Събраните материали по случая са докладвани на Софийска районна прокуратура.