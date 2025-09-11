БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

Абдулрашид Садулаев ще пропусне световното първенство по борба

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Двукратният олимпийски шампион пропуска надпреварата, която ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

борба тепих
Снимка: БФБ
Двукратният олимпийски шампион по свободна борба Абдулрашид Садулаев (Русия) няма да участват на световното първенство в Загреб (Хърватия), съобщиха от United World Wrestling.

Садулаев ще бъде заменен в категория до 97 килограма от Магомед Курбанов. По-рано президентът на Руската федерация по борба Михаил Мамиашвили заяви пред ТАСС, че Садулаев е имал проблеми с визата.

29-годишният руснак е шесткратен световен шампион, четирикратен европейски и седемкратен национален шампион. Садулаев не успя да участва и на миналогодишното световно първенство в Румъния, след като му беше отказано влизане на летището в Букурещ. Борецът не получи и виза за тазгодишното европейско първенство в Братислава, където също беше заменен от Курбанов, който спечели бронзов медал.

Световното първенство по борба в Загреб ще се проведе от 13 до 21 септември. Финалите на надпреварата ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. #Абдулрашид Садулаев

