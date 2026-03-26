Адам Силвър обяви край на умишлените загуби в НБА

Комисарят на НБА Адам Силвър заяви категорично, че Лигата ще предприеме мерки срещу практиката отбори умишлено да губят мачове с цел по-добра позиция в драфта.

Темата беше сред основните по време на срещата на Борда на губернаторите, където освен обсъжданото разширяване на НБА със състави от Сиатъл и Лас Вегас, сериозно внимание беше отделено и на т.нар. „танкинг“.

"Ще решим този проблем. Точка. Всички в залата смятат, че трябва да направим промяна още през следващия сезон. Работим по това каква точно да бъде тя, но има единодушие, че трябва да се случи преди драфта тази година, за да са ясни правилата за всички“, заяви Силвър.

По думите му, следващата стъпка е ново заседание през май, на което да бъдат приети конкретни решения. Генералните мениджъри вече са дискутирали различни варианти за ограничаване на подобни практики.

Проблемът с умишлените загуби се засили в последните години заради системата на драфта, която дава по-добри шансове за висок избор на отборите с най-слаб баланс. Само преди месец НБА наложи глоби на Юта и Индиана заради съмнителни ротации и оставяне на ключови играчи извън състава.

"Харесва ми къде се намира Лигата в момента. Това, което виждаме от около 20 отбора в битката за плейофите, е страхотен баскетбол. Но има и случаи, в които усещането е, че не се играе само за победата. Това трябва да се промени“, допълни комисарят.

Позициите за предстоящия драфт ще бъдат определени на 10 май, като сред водещите кандидати за първия избор се очакват Дарин Питърсън, Ей Джей Дибанца, Камерън Бузър и Кейлъб Уилсън.