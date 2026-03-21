Адриан Ромеро: Шансовете на Никола Цолов за Формула 1 са напълно реалистични

Шансовете на Никола Цолов да получи възможност във Формула 1 са напълно реалистични. Това заяви тим мениджърът на "Кампус рейсинг“ Адриан Ромеро в специално интервю за БНТ.

Българският талант в момента се състезава във Формула 2 и продължава да затвърждава репутацията си на един от най-перспективните млади пилоти. Цолов бе сред официалните гости при откриването на новата писта край Самоков - A1 Мотопарк, като използва случая да говори за следващите си цели.

"Ако продължа да съм постоянен и да съм в топ 5, което е моята цел, вярвам, че ще имам шанс и го заслужавам. Готов съм във всеки момент да направя следващата крачка и се надявам да оставя добра следа за бъдещите поколения“, коментира Цолов.

От своя страна Ромеро подчерта, че българинът вече е в полезрението на елита в моторните спортове.

"Никола е рядка комбинация от талант и трудолюбие. Във Формула 1 го разпознават като един от най-големите таланти. Той е бъдеща звезда - въпрос е на време да стигне дотам“, заяви той.

