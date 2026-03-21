Евертън разгроми Челси и засили амбициите си за Европа

Евертън постигна впечатляваща победа с 3:0 над Челси у дома в мач от Висшата лига и направи сериозна заявка за участие в европейските турнири през следващия сезон.

На стадион "Хил Дикинсън“ домакините изиграха един от най-силните си двубои след преместването си, а успехът се оказа и най-убедителният срещу този съперник от близо четири десетилетия.

Бето даде преднина на "карамелите“ в 33-ата минута след отлично подаване на Джеймс Гарнър. Малко по-късно вратарят Джордан Пикфорд запази аванса с две ключови намеси.

След почивката Бето удвои преднината, възползвайки се и от грешка на стража на гостите Роберт Санчес. Португалецът вече има седем попадения през сезона.

Крайното 3:0 оформи Илиман Ндиайе в 76-ата минута с красив удар, с което затвърди превъзходството на домакините.

С победата Евертън се изкачи до седмото място в класирането и се доближи на две точки от шестия Челси и на три от петия Ливърпул, като тимът на Дейвид Мойс все по-смело гледа към зона "Европа“.