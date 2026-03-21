Левски и ЦСКА стартираха с победи в четвъртфиналите на НВЛ за мъже

Шампионът Левски започна с успех участието си в четвъртфиналите на НВЛ за мъже, след като победи Монтана с 3:1 (18:25, 25:20, 25:18, 25:22) в София. Така тимът на Николай Желязков поведе с 1:0 в серията, в която се играе до две победи от три мача.

Гостите започнаха по-силно и спечелиха първия гейм, но „сините“ бързо намериха ритъма си и обърнаха развоя. Особено убедително Левски действаше в третата и четвъртата част, в които наложи контрол над играта и затвори срещата.

С най-голям принос за успеха бяха Юлиан Вайзиг и Тодор Скримов с по 16 точки, като Скримов добави и два аса. Лазар Бучков се отчете с 12 точки, а Гордан Люцканов с 10. За Монтана най-резултатен бе Михаил Александров с 24 точки.

В другия четвъртфинал в София ЦСКА също стигна до успех с 3:1 (25:18, 17:25, 27:25, 26:17) срещу Берое. Двубоят премина през размяна на геймове, а ключов се оказа третият, в който „червените“ измъкнаха успеха след оспорвана битка и 27:25.

В четвъртата част тимът на Александър Попов наложи превъзходство и затвори мача, за да поведе в серията преди гостуването в Стара Загора.

С по 13 точки за победата на ЦСКА се отличиха Спас Байрев и Стойко Ненчев, докато за Берое най-резултатен бе Велизар Чернокожев с 18 точки.