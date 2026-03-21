Милан надви Торино в голов трилър и си върна второто място в Серия А

Милан победи Торино с 3:2 като домакин в мач от 30-ия кръг на италианската Серия А и отново се изкачи на второто място в класирането.

Двубоят предложи динамика и обрати, като домакините откриха резултата в 36-ата минута чрез Страхиня Павлович. Малко преди почивката Джовани Симеоне възстанови равенството за гостите.

След паузата Милан реши мача в рамките на две минути – Адриен Рабио се разписа в 54-ата, а Юсуф Фофана увеличи преднината в 56-ата минута. В края на срещата Торино върна интригата с попадение на Никола Влашич от дузпа, но не успя да стигне до точка.

С успеха "росонерите“ събраха 63 точки и си върнаха второто място, изпреварвайки Наполи, който е с 62. Торино остава на 14-а позиция с 33 точки.