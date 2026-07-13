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Агенцията по храните спря над 230 тона храни и фуражи от трети държави през юни

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Общество
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Агенцията по храните спря над 230 тона храни и фуражи от трети държави през юни
Снимка: БТА
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Българската агенция по безопасност на храните не е допуснала през юни в страната 56 пратки с общо над 230 тона стоки с произход от трети държави.

Проверките са извършени на одобрените гранични контролни пунктове при засилен контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз, посочват от БАБХ.

Сред задържаните пратки са продукти от неживотински произход, при които са установени различни несъответствия. Сред тях са пипер и домати, чай матча на прах с наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, сушени смокини със замърсяване с охратоксин А или афлатоксини, шамфъстък с наличие на микотоксини, както и кимион с високо съдържание на пиролизидинови алкалоиди.

При фитосанитарния контрол не са допуснати и пратки с плодове и зеленчуци заради несъответствия в представените сертификати.

В категорията на продуктите от животински произход са спрени за внос пратки с телешко месо поради незадоволителна идентификационна проверка, както и пратки с трайни съставни продукти.

В резултат на установените нарушения Агенцията за храните е създала общо 47 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

През месец май Българската агенция по безопасност на храните не допусна внос на 43 пратки с общо над 277 тона стоки от трети държави след извършен официален ветеринарен и фитосанитарен контрол на осемте гранични контролно-пропускателни пункта на страната, отчетоха от Агенцията.

# трети държави #спрени храни и фуражи #агенция по храните

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