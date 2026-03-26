Агресия на пътя: Мъж нападна шофьор с нож след конфликт в Бургас

Агресия на пътя завърши с пострадал шофьор в Бургас. Инцидентът е станал на вчера около 08:30 ч. на бул. „Захари Стоянов“.

По информация на полицията между двама шофьори на кола и товарен автомобил възникнал словесен конфликт, който след това прераснал във физическа саморазправа. Причината – засичане на товарния автомобил от страна на лекия.

В разгара на скандала 54-годишен мъж от Айтос, управлявал лекия автомобил, извадил макетен нож и нанесъл порезни рани по носа, лявата буза, както и в тилната област на 46-годишния шофьор от Бургас.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас. След оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.