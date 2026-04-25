Ахмед Магамаев донесе ново бранзово отличие за България след драматичен туш в Тирана

Ахмед Магамаев завоюва бронзов медал за България на европейското първенство по борба в Тирана, след като постигна победа с туш срещу молдовеца Раду Лефтер в малкия финал.

Двубоят започна с предимство за българина, който поведе с 2:0 след излизане на съперника извън зоната при оставащи 5:06 минути. Малко след това Магамаев изпита проблем с коляното и поиска медицинска пауза, но успя да продължи.

В хода на срещата Лефтер се възползва от грешка на българина и изравни резултата, след като го извади от зоната преди края на първата част. Решителният момент настъпи при 1:20 минути до края, когато Магамаев реализира успешно обръщане, а при последвалата контра тушира своя съперник и си осигури място на почетната стълбичка.

Това е поредно отличие за България от шампионата в албанската столица, където се събира елитът на европейската борба в трите стила.

До момента българските състезатели спечелиха няколко медала - злато за Кирил Милов, сребро за Семен Новиков, както и бронзови отличия за Стефан Григоров, Биляна Дудова и Ахмед Магамаев.

Първенството в Тирана продължава с финалните схватки, в които България ще се стреми да увеличи своя актив от отличия.





