Микяй Наим остана пети на европейското първенство по борба

Микяй Наим завърши на пето място в категория до 70 килограма свободен стил на Европейското първенство по борба в Тирана, след като отстъпи в схватката за бронзовия медал.

Националът ни загуби от Исмаил Мусукаев, който наложи доминация още от началото на двубоя. Срещата започна с кратко прекъсване заради неволен удар в очите, но след подновяването ѝ Мусукаев бързо пое инициативата.

Световният шампион от 2023 година демонстрира класа, като реализира първите точки със събаряне, а до края на първата част натрупа солиден аванс от 8:0 след серия от успешни атаки.

През втората част Наим опита да се върне в схватката с активни действия и търсене на захвати, но съперникът му се защити стабилно и добави още точки, за да затвори мача с технически туш при 10:0.

Така българинът остана на крачка от медалите, завършвайки на пета позиция в крайното класиране.