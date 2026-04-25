Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
ЗАПАЗЕНИ

Ахмед Батаев на финал на европейското първенство по борба след драматична победа в последната секунда

Българинът пречупи световния вицешампион и ще спори за златото в категория до 92 кг в Тирана

Българският национал Ахмед Батаев се класира за финала в категория до 92 кг свободен стил на Европейското първенство по борба в Тирана след изключително драматична победа над световния вицешампион Аманула Хаджимагомедов.

Двубоят премина при предпазлива тактическа битка, в която и в двете части съдиите санкционираха българина за пасивност. Това даде преднина от две точки на съперника, а Батаев бе принуден да търси обрат в самия край.

Решителният момент настъпи в последните секунди, когато българският борец предприе атака и успя да събори съперника си за две точки едва 0.9 секунди преди финалния сигнал. Оспорване от щаба на руснака не промени изхода и резултатът бе оформен на 3:2 в полза на Батаев.

В битката за златния медал той ще се изправи срещу Али Цокаев, европейски шампион до 23 години от 2023-а.

По-рано в същата категория Михаил Георгиев отпадна, след като загуби шансове за репешаж.

По-късно днес други двама български представители - Микяй Наим и Ахмед Магамаев, ще излязат в схватки за бронзовите отличия.

