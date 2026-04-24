Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Ахмед Магамаев ще срещне легендата Абдулрашид Садулаев на полуфинал

Останалите българи допуснаха загуби.

Ахмед Магамаев
Снимка: БТА
Ахмед Магамаев се класира на полуфинал на 97 кг свободен стил и ще срещне легендата Абдулрашид Садулаев на европейското първенство по борба в албанската столица Тирана. Останалите българи допуснаха поражения, но някои от тях все още имат шанс да се класират на репешажи.

Магамаев пропусна квалификациите на 97 кг и започна директно от четвъртфиналите, където надви с 4:1 беларусина Александър Хуштин. Следващата схватка е най-тежката за българския национал, който ще се изправи срещу руската легенда Абдулрашид Садулаев. Той е олимпийски златен медалист от Токио и Рио де Жанейро, шесткратен световен и четирикратен европейски шампион. Руснакът мина без проблеми квалификациите, в които постигна две победи с техническо превъзходство и не допусна точка.

Шамил Мамедов записа третата българска победа през деня, след като надви украинеца Микита Хончаров на 65 кг. В следващата схватка той срещна европейския шампион от 2023 Вазген Теванян и дори поведе, но съдиите му дадоха две предупреждения за пасивност и в крайна сметка българският национал загуби с 1:2. Той все още може да се класира на репешаж за бронз, ако арменецът спечели и полуфинала си.

Ивайло Тисов и Айкан Саид бяха туширани съответно от Разван Ковач (Румъния) на 57 кг и Тариел Гафриндашвили (Грузия) на 79 кг, а Микяй Наим загуби с 0:10 срещу Александър Гайдарли (Молдова).

Гледайте финалите на турнира пряко по БНТ 3 и ТУК.

#Абдулрашид Садулаев #Ахмед Магамаев

