Акциите на МВР срещу купуването на гласове в Монтанско продължиха до последно

В Лом е задържан местен жител при полицейска операция срещу изборни нарушения. При извършен обиск от него са иззети парични суми и мобилни телефони.

Служители на Районното управление в Лом са проверили бивше питейно заведение в крайдунавския град, където при личен обиск на 63-годишен мъж са открити 820 евро и два мобилни телефона.

По случая са разпитани свидетели пред съдия от Районния съд в Лом. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, като е образувано досъдебно производство по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс.

В село Владимирово, община Бойчиновци, е задържан и друг мъж по подозрение за купуване на гласове. При проверка на служители от участъка в Бойчиновци са установени двама местни жители – мъж на 63 години и жена на 53 години, които признали, че са получили по 50 евро, за да гласуват за определена политическа сила.

По данни на полицията парите им били дадени от 25-годишен криминално проявен мъж от селото, който също е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.