Акция срещу купуването на гласове в Поморие

від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:15 мин.
акция купуването гласове поморие
Пореден успешен удар за съхраняване на политическите права на гражданите беше реализиран тази сутрин от служители на отдел „Криминална полиция“ и отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Бургас, както и от Районното управление в Поморие.

Около 7.00 ч. днес е проведена специализирана полицейска операция, при която са проверени търговски обект – хранителен магазин, и прилежащ към него семеен хотел, стопанисвани от лице, за което има данни, че предлага имотна облага на определени жители на Поморие, за да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат или партия.

В метална каса е намерена сумата от 20 000 евро (в купюри от по 50 и 100 евро), а в офис към търговския обект е открита сумата от 1 715 евро, разпределена в няколко пачки с банкноти с номинал от 5 до 100 евро. Намерени са и агитационни материали за определена политическа партия.

Стопанисващият търговския обект е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

#акции срещу купуване на гласове #Поморие #купен вот

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Последен ден за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес
Последен ден за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес
"Галъп": Пет са сигурните формации в следващия парламент "Галъп": Пет са сигурните формации в следващия парламент
Емил Дечев: Работи се по всички схеми за купуване на гласове Емил Дечев: Работи се по всички схеми за купуване на гласове
ЦИК ще даде подробности около подготовката на вота ЦИК ще даде подробности около подготовката на вота
Заради нарушения на изборните правила: Образувани са 181 досъдебни производство, а 95 са задържаните Заради нарушения на изборните правила: Образувани са 181 досъдебни производство, а 95 са задържаните
МВР командирова 200 полицаи и създава спецзвено за сигнали за изборни нарушения МВР командирова 200 полицаи и създава спецзвено за сигнали за изборни нарушения
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
