Акция срещу купуването на гласове в Поморие

Пореден успешен удар за съхраняване на политическите права на гражданите беше реализиран тази сутрин от служители на отдел „Криминална полиция“ и отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Бургас, както и от Районното управление в Поморие.

Около 7.00 ч. днес е проведена специализирана полицейска операция, при която са проверени търговски обект – хранителен магазин, и прилежащ към него семеен хотел, стопанисвани от лице, за което има данни, че предлага имотна облага на определени жители на Поморие, за да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат или партия.

В метална каса е намерена сумата от 20 000 евро (в купюри от по 50 и 100 евро), а в офис към търговския обект е открита сумата от 1 715 евро, разпределена в няколко пачки с банкноти с номинал от 5 до 100 евро. Намерени са и агитационни материали за определена политическа партия.

Стопанисващият търговския обект е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.