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Актрисата Мария Каварджикова празнува 70-годишен юбилей

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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актрисата мария каварджикова празнува годишен юбилей
Снимка: БТА/Архив
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Актрисата Мария Каварджикова празнува 70-годишен юбилей. Тя е родена на днешния ден през 1956 г. в Крумовград.

През 1978 г. тя завършва Висшия институт за театрално изкуство (ВИТИЗ), днес Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, в класа на проф. Надежда Сейкова. През 1978 г. започва работа в пернишкия драматичен театър „Боян Дановски“, където играе до 1986 г.

„В Крумовград съм родена, в София живея вече 60 години, в Кьолн съм била два пъти и мога да кажа това, което знаят всички – реката Рейн, катедралата и така нататък. Перник беше началото. Стресирана млада актриса. Попаднах в средата на добри колеги, много важно е за младия актьор. Бих ги изредила всички до един. Всеки ме е докоснал и ми е дал по нещо“, разказва актрисата.

От 1986 до 1990 г. тя е част от състава на Нов драматичен театър „Сълза и смях“.

35 ГОДИНИ В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР

От 1991 г. до днес професионалният ѝ път е свързан с Народния театър „Иван Вазов“. През годините на сцената там тя прави множество образи. Сред популярните ѝ театрални превъплъщения са Естър Франц в „Цената“ от Артър Милър, Васа в „Васа Железнова 1910“ от Максим Горки, Елмира в „Тартюф“ от Молиер и Алис Мор в „Човек за всички времена“ от Робърт Болт, Констънс Тъкърмън в „Есенна градина“ от Лилиан Хелман, Аркадина в „Чайка“ от Чехов и Василиса Карповна в „На дъното“ по Максим Горки.

Играе също Морийн в „Бившата мис на малкия град“ от Мартин Макдона, Лаура в спектакъла „Декамерон“ или „Кръв и страст по Бокачо“ на Александър Морфов и Терез в „Дядо Коледа е боклук“ от Жозиан Баласко, Маги в „Жените на Джейк“ от Нийл Саймън, лейди Макбет в едноименната трагедия на Шекспир, Стефка в „Почивен ден“ от Камен Донев и Гонерила в „Крал Лир“ от Шекспир. Превъплъщава се в Ела Рентхайм в „Юн Габриел Боркман“ от Ибсен, Мария Седларова в „Бетовен 21“ от Константин Илиев, мисис Чивли в „Идеалният мъж“ от Оскар Уайлд и лейди Хърф в „Балът на крадците“ от Жан Ануй.

През 2001 г. в Народния театър „Иван Вазов“ е премиерата на моноспектакъла „Флобер“, създаден от сценариста и драматург Елин Рахнев, специално за Мария Каварджикова. „Не бях играла моноспектакъл. А пък който познава автора, ще ме разбере. Зад думи, които на пръв поглед изглеждат неразбираеми, дори противоречиви, Елин вкарва чувства, които аз трябва да предам. Сложно и трудно, но пък хубаво предизвикателство“, коментира актрисата.

През 2025 г. тя участва в 200-ото представление на спектакъла „Идеалният мъж“ на френския режисьор Тиери Аркур, което е част от репертоара на театъра от 2007 г. Юбилейното представление събира актрисата с Владимир Карамазов, Юлиан Вергов, Биляна Петринска, Луиза Григорова-Макариев, Михаил Петров, Сава Драгунчев, Виктория Колева, Дарина Радева, Жорета Николова, Стоян Пепеланов и Христо Терзиев.

НАД 50 РОЛИ В КИНОТО

Има над 50 роли в киното. Една от най-емблематичните е на певицата Ваня във филма „Оркестър без име“, на режисьора Людмил Кирков по сценарий на Станислав Стратиев (1982). Същата година участва и във филмите „Лавина“ и „Куче в чекмедже“.

През 1999 г. играе в историческата копродукция „Версенжеторикс“, където си партнира с Кристоф Ламбер. Сред по-късните ѝ екранни участия са филмите „Една калория нежност“ и „Госпожа Динозавър“ – и двата от 2003 г., както и „Ако някой те обича“ (2010). Актрисата има и десетки участия в телевизионни сериали, сред които „Васко да Гама от село Рупча“ (1986), „Дом за нашите деца“ (1987), „Жребият“ (1993), „Откраднат живот“ (2016-2019), „Те, вълните“ (2025).

ПРИЗНАНИЕ

През 1997 г. получава наградата „Аскеер“ – за водеща женска роля в спектакъла „Спускане от връх Морган“. Получава и наградата на Съюза на артистите в България за главна женска роля, връчена й на 27 март 1998 г. На 23 април 1999 г. получава за втори път „Аскеер“ – за водеща женска роля в „Бившата мис на малкия град”.

На 20 май 2014 г. е удостоена с почетния знак на Министерството на културата – „Златен век“ (печат на Симеон Велики). На 24 май 2023 г. получава пореден „Аскеер“ за поддържаща женска роля – Магдалена в „Частици жена“. На 27 март 2024 г. е удостоена с „Икар“ за изключителен принос към българския театър.

#Мария Каварджикова #70-годишен юбилей

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