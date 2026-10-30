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Продадоха китара на Джордж Майкъл за близо 240 000 долара

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:37 мин.
По света
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Търгът беше съпроводен със скандал между съпруга и брата на починалата собственичка на предметите, лична асистентка на певеца

продадоха китара джордж майкъл близо 240 000 долара
Снимка: Архив
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Китарата на британския певец Джордж Майкъл, използвана в клипа към песента Faith, беше продадена на търг за около 240 000 щатски долара, съобщи Би Би Си.

Акустичната китара Gretsch Synchromatic 160, произведена около 1945 г., беше предложена за продан на търг от името на дългогодишната асистентка на певеца Шивон Бейли от съпруга й.

От тръжната къща посочиха, че инструментът е бил професионално реставриран и почистен, за да се възвърне състоянието му от видеоклипа от 1987 г.

Събитието беше съпътствана от спор относно продажбата на сувенирите, свързани с певеца. Според брата на личната асистентка на Джордж Майкъл тя не е искала да продава предметите, които са били скъпи за нея. Малко преди смъртта си сестра му е започнала да съставя завещание с намерението да остави вещите на своите племенници, но то така и не е било официално регистрирано.

В случая няма спор относно правото на Белчър да продаде предметите, но братът на личната асистентка на Джордж Майкъл отбелязва, че ако сестра му била поживяла само няколко седмици повече, вещите нямаше да преминат в ръцете на съпруга й.

Шивон Бейли започва работа като лична асистентка на Джордж Майкъл през 1984 г. и остава на тази позиция в продължение на 20 години.

#асистентка #брат и съпруг #продажба на китара на Джордж Майкъл #спор #търг

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