Монументална сграда и сребърни монети откриха археолози в средновековния град Русокастро край Бургас

Монументална средновековна сграда и множество ценни находки откриха бургаски археолози при разкопките на крепостта Русокастро. Откритието е направено в самия край на тазгодишния археологически сезон и дава нова информация за устройството и живота в средновековния град.

Сградата се намира в близост до вътрешната южна крепостна стена. Ширината ѝ е 7,60 метра, а дължината все още не е установена. Зидовете са с дебелина 1,10 метра, изградени от камъни, споени с хоросан.

Особено интересна е вътрешната мазилка, изпълнена с дебел слой розов водонепропусклив хоросан. Според археолозите това подсказва, че помещението вероятно е използвано като водохранилище или склад за хранителни припаси.

Предполага се, че откритите останки са от първия етаж на двуетажна постройка, разположена в централния квартал на средновековния град. Вторият етаж най-вероятно е бил жилищен.

Освен архитектурното откритие, археолозите са попаднали и на голямо количество ценни предмети. Сред тях са сребърни монети на българския цар Иван Александър, венециански сребърни грошове, известни като матапани, както и множество медни монети. Находките вече се почистват и обработват в реставрационното ателие на Регионалния исторически музей в Бургас.

Археологическите проучвания на Русокастро се организират и извършват от Регионалния исторически музей – Бургас, с финансиране от Министерския съвет и Община Камено.

Средновековният град е включен в списъка на приоритетните археологически обекти, които държавата подпомага с цел опазване на културното наследство и развитие на културния туризъм в България.