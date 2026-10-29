БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монументална сграда и сребърни монети откриха археолози в средновековния град Русокастро край Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
Монументална сграда и сребърни монети откриха археолози в средновековния град Русокастро край Бургас
Слушай новината

Монументална средновековна сграда и множество ценни находки откриха бургаски археолози при разкопките на крепостта Русокастро. Откритието е направено в самия край на тазгодишния археологически сезон и дава нова информация за устройството и живота в средновековния град.

Сградата се намира в близост до вътрешната южна крепостна стена. Ширината ѝ е 7,60 метра, а дължината все още не е установена. Зидовете са с дебелина 1,10 метра, изградени от камъни, споени с хоросан.

Особено интересна е вътрешната мазилка, изпълнена с дебел слой розов водонепропусклив хоросан. Според археолозите това подсказва, че помещението вероятно е използвано като водохранилище или склад за хранителни припаси.

Предполага се, че откритите останки са от първия етаж на двуетажна постройка, разположена в централния квартал на средновековния град. Вторият етаж най-вероятно е бил жилищен.

Освен архитектурното откритие, археолозите са попаднали и на голямо количество ценни предмети. Сред тях са сребърни монети на българския цар Иван Александър, венециански сребърни грошове, известни като матапани, както и множество медни монети. Находките вече се почистват и обработват в реставрационното ателие на Регионалния исторически музей в Бургас.

Археологическите проучвания на Русокастро се организират и извършват от Регионалния исторически музей – Бургас, с финансиране от Министерския съвет и Община Камено.

Средновековният град е включен в списъка на приоритетните археологически обекти, които държавата подпомага с цел опазване на културното наследство и развитие на културния туризъм в България.

#Бургас #Русокастро #сребърни монети

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще нахлува още по-студен въздух
2
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще...
От утре започва поетапно пускане на парното в София
3
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
4
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край...
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
5
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
6
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Култура

„Слънцето е в моите коси“: Мими Иванова отбелязва 56 години на сцена с юбилеен концерт
„Слънцето е в моите коси“: Мими Иванова отбелязва 56 години на сцена с юбилеен концерт
В Световния ден на анимацията: Как са оживявали рисуваните герои преди повече от век и защо днес аниматорите отново залагат на ръчните техники? В Световния ден на анимацията: Как са оживявали рисуваните герои преди повече от век и защо днес аниматорите отново залагат на ръчните техники?
Чете се за: 03:12 мин.
Непоказвани досега концертни кадри на Дейвид Боуи ще бъдат представени на "Берлинале" Непоказвани досега концертни кадри на Дейвид Боуи ще бъдат представени на "Берлинале"
Чете се за: 01:52 мин.
Български традиции в сърцето на Лондон Български традиции в сърцето на Лондон
Чете се за: 00:57 мин.
Приключиха снимките на най-новия български сериал "Летище" Приключиха снимките на най-новия български сериал "Летище"
5953
Чете се за: 05:20 мин.
Продадоха за 50 млн. евро непоказвана картина на Моне Продадоха за 50 млн. евро непоказвана картина на Моне
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обмудсманът за скъпите ученически екскурзии: Не може родителите да бъдат изнудвани, трябва с МОН да решим проблема Обмудсманът за скъпите ученически екскурзии: Не може родителите да бъдат изнудвани, трябва с МОН да решим проблема
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Полицейска акция срещу търговия с вот в кв. "Христо Ботев" в София, задържани са двама Полицейска акция срещу търговия с вот в кв. "Христо Ботев" в София, задържани са двама
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч. БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Човешка грешка вероятно е причината за тежката влакова катастрофа в...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Пускат парното в детските градини и училищата в София днес
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
На тъмно и без вода: Как Куба се справя с кризата?
Чете се за: 02:42 мин.
По света
"Тя се изправи на задните си крака и започна да ме...
Чете се за: 07:15 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ