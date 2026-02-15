Звездата на българските алпийски ски Алберт Попов ще стартира с номер 18 в слалома на Зимни олимпийски игри 2026.

28-годишният скиор ще се състезава само в своята коронна дисциплина в Италия. На предишната олимпиада – Зимни олимпийски игри 2022 – той завърши девети в слалома и 17-и в гигантския слалом, което остава най-силното му олимпийско представяне до момента.

В надпреварата ще участва и Калин Златков, който ще стартира с номер 40. 25-годишният българин направи своя олимпийски дебют в гигантския слалом, където се класира на 37-о място.

Състезанието ще се проведе на легендарната писта Стелвио в Бормио. Първият манш започва в 11:00 часа, а вторият е насрочен за 14:30 часа. Общо 96 състезатели са заявени за участие в мъжкия слалом.