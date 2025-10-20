БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алехандро Сагерас: През първото полувреме играхме много добре

През втората част имахме редица ситуации, но не успяхме да отбележим, допълни треньорът на Берое.

Алехандро Сагерас: През първото полувреме играхме много добре
Алехандро Сагерас остана доволен от играта на Берое през първото полувреме при петото равенство в Първа лига. Старозагорци завършиха наравно след 1:1 срещу Монтана на стадион „Берое“. Според треньора голът на новака в елита е дошла след неточност в домакинските редици.

"През първото полувреме играхме много добре, а съперникът нямаше много ситуации за гол. Гостите ни отбелязаха след неточност за един миг, това им даде импулс и мотивация, че могат да ни победят. През втората част имахме редица ситуации, но не успяхме да отбележим. Бавенето на играта и многото прекъсвания не ни позволи да имаме постоянен натиск и отбележим", каза наставникът.

По думите на треньора отборът му е стоял добре пред вратата на съперника, но смяната на ритъма в двубоя е бил решаващ при отбелязването на победно попадение.

"Не го отдавам на концентрация пред гола или умения, а просто малшанс, намеси на вратаря и редицата нарушения.

Той обърна внимание на кадровите проблеми в своя отбор и посочи, че днес е дал възможност и повече игрови минути на редица млади състезатели като Стилиян Русенов, Мартин Георгиев и Мирослав Георгиев.

"Разполагаме с млади играчи, които искат да се представят добре. Имахме проблеми с някои от футболистите и им дадохме възможност да покажат своите качества. Ще се опитаме да се възстановим и контузените да бъдат готови за мача с ЦСКА. Салидо е важен, но важни са и всички останали", каза още Алехандро Сагерас.

#Първа лига 2025/2026 #Алехандро Сагерас #ПФК Берое

